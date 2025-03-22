Умер легендарный боксер Джордж Форман

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

В возрасте 76 лет скончался легендарный бывший американский боксер Джордж Форман.

О смерти супертяжеловеса сообщила его семья. Причины смерти пока не известны.

Форман вписал свое имя в историю бокса. В 1968 году он завоевал золото Олимпиады в Мехико.

В 1973 году Форман отобрал чемпионский титул у Джо Фрейзера. А уже через год потерпел первое поражение в карьере, проиграв в культовом бою против Мухаммеда Али.

Форман первый раз закончил карьеру в 1977 году, а вернулся на ринг только через десять лет. Джордж сумел установить рекорд супертяжелого веса, став чемпионом хевивейта в 45 лет, победив Майкла Мурера.

Окончательно повесил перчатки на гвоздь Джордж в 1997 году.

Ранее Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить. «Великий Джордж» выделил культового Мухаммеда Али.

sport.ua