Нико Хюлкенберг: Выйти в финал непросто, но возможно

Команда Haas оказались в числе немногих, в которой не было замены на молодого пилота в первой тренировке Гран При Абу-Даби. Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг отработали обе сессии, остались довольны скоростью машины и рассчитывают на выход в финал квалификации.

Нико Хюлкенберг (3-й): «Мы очень уверенно отработали в пятницу. С самого утра я был доволен машиной – хорошее начало для дальнейшей работы по ходу уик-энда. Теперь предстоит сохранить набранный темп, прибавить в мелочах и отработать без ошибок.

Во второй тренировке многие гонщики оказались не на своих привычных позициях, поэтому будет непросто попасть в первую десятку, но я думаю, что это возможно, если мы хорошо сделаем свою работу».

Кевин Магнуссен (8-й): «У машины хороший темп. Нам нужно ещё немного поработать, и я надеюсь, что мы сможем прибавить. Результаты очень плотные, поэтому хотелось бы больше скорости, поскольку пройти в финал квалификации будет очень сложно. Тем не менее, сегодня обе наши машины в первой десятке, и я надеюсь, что в субботу мы повторим этот результат.

Первая тренировка прошла быстро и без проблем, но перед второй мы скорректировали настройки, и машина управлялась уже не так хорошо. Мы быстро вернули прежние настройки, и темп восстановился. Мы выкладываемся по полной».

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