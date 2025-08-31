Connect with us
Футбол

Парад травм на Энфилде: два основных ЦЗ Франции и полузащитник Германии рискуют пропустить матчи сборных

    • В центральном поединке 3-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома одолел "Арсенал" (1:0).

    Уже на 5-й минуте французский защитник Уильям Салиба покинул поле из-за травмы. Ближе к завершению основного времени его коллега по сборной Ибраима Конате также не смог продолжить игру из-за повреждения. На 89-й минуте физическое состояние заставило Флориана Виртца завершить поединок.

    В компенсированное время нидерландский защитник "канониров" Юррьен Тимбер оказался на газоне, но ещё неизвестно, повлияет ли этот эпизод на его функциональное состояние.

    www.ua-football.com

