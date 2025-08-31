Наоми Осака – о победе над Касаткиной на US Open: “Чувствовала себя нервной, дрожала – это была борьба с собственными эмоциями”

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поделилась эмоциями после того, как впервые с 2020 года вышла в 1/8 финала US Open



Наоми Осака вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США, одержав победу над Дарьей Касаткиной. Японка сыграет во второй неделе соревнований впервые после титула в 2020 году. Для японки это уже седьмое попадание в четвертый круг на турнирах Grand Slam (и четвертое именно в Нью-Йорке).

– Наоми, поздравляем. Как вы оцените свою игру сегодня?

– Честно, я не думаю, что сыграла так уж хорошо. Но ментально я боролась за каждый мяч, даже когда было очень трудно. Это были эмоциональные качели, но в целом я просто счастлива, что смогла выиграть.

– Вы упоминали после матча о своем пути. Насколько важно для вас пройти этот этап и снова выйти в четвертый круг?

– Это очень важно. Откровенно говоря, после возвращения я хотела, чтобы все происходило быстрее. Но после Уимблдона поняла: не нужно думать о результате, нужно идти шаг за шагом и концентрироваться на каждом матче отдельно. В Монреале у меня уже получилось хорошо, и вот мы здесь. Я очень счастлива. Томаш (Викторовский) также много помогает. Этот путь я никогда не представляла, но приятно его проживать.

– Во втором сете вы выглядели раздраженной. Было ощущение, что потеряли контроль над игрой. Как вы справлялись с эмоциями?

– Честно, я не планирую заранее, что буду делать при определенном счете. Я даже не люблю смотреть на табло, просто стараюсь брать очко за очком. Да, должны быть планы и запасные варианты, но в моем случае это больше о том, чтобы успокоить себя. Я чувствовала себя нервной, дрожала, много кричала «come on». Это была борьба с собственными эмоциями.

– Ваша следующая соперница – Коко Гауфф. Вы впервые встретились здесь шесть лет назад. Какие воспоминания у вас остались о том матче?

– Я тогда сразу поняла, что она будет сильной теннисисткой. И была права. Ей было всего 15, но она очень хорошо справилась с давлением. Я знала, что она вернется сюда еще не раз. И сейчас, спустя шесть лет, для меня это особенно – снова встретиться с ней в таком турнире.

– Вы работали с Томашем над подачей? Было видно, что вы много смотрели в его сторону.

– Мы не меняли саму технику. У нас просто есть определенные «ключевые слова», которые он напоминает, когда я чувствую, что подача не идет. Да, я много смотрела на него сегодня (смеется). Но это только для концентрации.

– Какие эмоции вы испытали после победы и выхода в этот раунд?

– Первое ощущение – что я очень устала (смеется). Второе – я очень благодарна, что играю здесь. Когда была моложе, считала победу чем-то само собой разумеющимся. А теперь, после многих поражений, я просто счастлива сидеть на пресс-конференции и улыбаться.

– На этой неделе на турнире было много драматических моментов. Почему, по вашему мнению, именно в Нью-Йорке так часто возникают эмоциональные конфликты?

– Я не знаю, но, возможно, людям здесь нравится шоу. Хотя, если честно, везде людям нравится шоу. Возможно, это просто та часть сезона, когда все уже устали и раздражительны. Но мне Нью-Йорк дарит только лучшее поведение, поэтому не знаю, что с другими (улыбается).



– Вы с Коко играли несколько раз после той первой встречи. Какой матч больше всего запомнился?

– Наверное, последний в Пекине. Там я чувствовала себя хорошо, но проиграла, и это было очень обидно. Поэтому сейчас я просто счастлива, что здорова, и хочу посмотреть, что будет в этот раз.

– Вы сказали, что этот матч будет особенным. Почему именно этот?

– Потому что это мой путь, мое возвращение. И еще потому, что тогда, в 2019-м, у нас был действительно особенный момент, который помнят многие люди. Сейчас Коко – главная звезда US Open, а я до сих пор не играла на стадионе Артура Эша. Это сочетание факторов делает матч особенным. А еще после рождения дочери я приходила на US Open просто смотреть полуфинал Коко. Поэтому сейчас я счастлива видеть, что вся моя работа не зря.

– Как бы вы описали путь Коко от той первой встречи до сегодняшнего дня?

– Все и так знали, что она станет сильной игроком. Ее путь очень уникален, и приятно видеть, как она с этим справляется. Она уже пример для многих молодых, хотя сама еще очень молода.

– И напоследок: вы упомянули Винус Уильямс. Что для вас значит видеть ее на корте?

– Это невероятно. Когда люди говорят о ней, они часто упоминают возраст, но, по моему мнению, стоит восхищаться тем, что она до сих пор играет и вдохновляет многих. Я смотрела ее матч против Муховой – и была поражена, как хорошо она двигается и играет. Для меня она легенда.



btu.org.ua