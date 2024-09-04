Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Украинский супертяж Владислав Сиренко поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я думаю что Усик остановит Тайсона во втором бою. Будет нокаут. У Тайсона было три сверхсложных боя с Уайлдером. Они уничтожили друг друга и они больше не те бойцы, какими были раньше», – сказал Сиренко.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua