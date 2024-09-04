Фернандо Алонсо получил Aston Martin Valkyrie

Фернандо Алонсо получил гиперкар Aston Martin Valkyrie. Сегодня испанский гонщик Формулы 1 впервые выехал на улицы Монако за рулём гиперкара в индивидуальной спецификации, созданной дизайнерским бюро Q by Aston Martin.

Машина выкрашена в цвет Satin Aston Martin Racing Green с дополнительной контрастной графикой AMR Satin Lime, подчёркивающей аэродинамические особенности гиперкара. Крышу, капот и аэродинамические элементы, расположенные внизу машины, украшает неокрашенное углеродное волокно. Есть у машины Алонсо ещё одна яркая деталь, которую, впрочем, большинство не увидит – на красной алюминиевой педали газа выгравирован номер 14.

Фернандо Алонсо: «Сложно описать словами, как сильно я ждал этот день. Сесть за руль собственной Valkyrie, над которой я работал в тесном сотрудничестве с командой Q by Aston Martin, – это незабываемо.

Valkyrie – машина Формулы 1 для дорог общего пользования, в которой заложено столько знаний и технологий, полученных Aston Martin на гоночных трассах, что я с нетерпением жду возможности выехать на дорогу».

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