Форвард Ньюкасла Исак прокомментировал интерес со стороны грандов АПЛ

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Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак рассказал о планах о своём будущем.

"Конечно, в будущем я хочу находиться здесь, в "Ньюкасле"!. Я приехал сюда ради долгосрочного проекта, мне очень нравится тут играть, я действительно чувствую себя как дома. Сейчас моя цель — хорошо завершить этот сезон", — сказал швед в интервью журналисту Марку Дугласу.