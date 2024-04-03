Форвард Ньюкасла Исак прокомментировал интерес со стороны грандов АПЛ

Бомбардир «сорок» пока не спешит с уходом
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Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак рассказал о планах о своём будущем.
"Конечно, в будущем я хочу находиться здесь, в "Ньюкасле"!. Я приехал сюда ради долгосрочного проекта, мне очень нравится тут играть, я действительно чувствую себя как дома. Сейчас моя цель — хорошо завершить этот сезон", — сказал швед в интервью журналисту Марку Дугласу.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Исака заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм", которые готовы ради подписания футболиста заплатить 100 миллионов евро.