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Футбол

Форвард Ньюкасла Исак прокомментировал интерес со стороны грандов АПЛ

Бомбардир «сорок» пока не спешит с уходом

Форвард Ньюкасла Исак прокомментировал интерес со стороны грандов АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак рассказал о планах о своём будущем.

    "Конечно, в будущем я хочу находиться здесь, в "Ньюкасле"!. Я приехал сюда ради долгосрочного проекта, мне очень нравится тут играть, я действительно чувствую себя как дома. Сейчас моя цель — хорошо завершить этот сезон", — сказал швед в интервью журналисту Марку Дугласу.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Исака заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм", которые готовы ради подписания футболиста заплатить 100 миллионов евро.

    www.ua-football.com

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