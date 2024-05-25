Карлос Алькарас: «Мне немного страшно пробивать каждый форхенд на 100%, но я должен изменить это до моего первого матча»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас ответил на вопросы журналистов перед стартом на Открытом чемпионате Франции

О самочувствии и восстановлении после травмы

«Я чувствую себя лучше. Каждая тренировка, которую я провел здесь и дома, была очень, очень хорошей. Я чувствую себя все лучше и лучше. По крайней мере, я могу тренироваться, бить по мячу без боли. Для меня это очень важный момент. Я очень рад сыграть свой первый матч здесь, на Ролан Гаррос. Я приехал на этот турнир с не слишком большим количеством сыгранных матчей. Я отыграл не так много, как хотелось бы, но я сосредотачиваюсь на тренировках, а тренируюсь я хорошо. Я нахожу ритм, приобретаю уверенность, что, по моему мнению, очень важно, и я думаю, что мне не нужно слишком много матчей, чтобы выйти на все свои 100%, на свой высокий уровень. Думаю, что благодаря этой неделе я буду готов к своему стартовому матчу на действительно высоком уровне. Посмотрим, каким он будет, мой первый матч, но я верю, что это будет действительно хороший поединок для меня.»

О решении сыграть на Ролан Гаррос

«Это Ролан Гаррос, это действительно особенный турнир. Это турнир Большого Шлема, здесь все хотят показать хороший результат. Этот турнир — одна из главных причин, почему я тренируюсь каждый день, хочу стать лучшим игроком, чтобы иметь возможность выигрывать такие турниры. Я решил сыграть здесь, скажем так, давно, несколько недель назад, потому что я чувствовал себя лучше. Думаю, мы хорошо поработали над предплечьем, чтобы я как можно быстрее восстановился после травмы.

Думаю, что вы мне не поверите, но я сам точно не знаю, что у меня за проблема (улыбается). Когда я прохожу обследование, когда разговариваю с врачами, с моей командой, они объясняют мне, что у меня с предплечьем. Я их слушаю, но забываю конкретно об этом, а сосредотачиваюсь только на том, чтобы делать то, что мне сказали врачи и моя команда. Я помню, что они сказали мне, что это не будет серьезной проблемой, это не займет много времени, и вот мы уже на пути к выздоровлению.

Я не чувствую никакой боли на тренировках, когда выхожу на корт. Но я все еще думаю об этом, когда бью с форхенда. Наверное, я скажу, что мне немного страшно пробивать каждый форхенд на 100%. Я должен изменить это до моего первого матча. Все, на чем я сосредотачиваюсь, так это то, что я не чувствую боли. Мы сделали все вовремя. Я снова начал бить по мячу, скажем, где-то на 30% моей силы, просто чтобы увеличить интенсивность после нескольких дней, и это было здорово. Поэтому я решил приехать сюда где-то неделю назад, когда тренировки стали более интенсивными, и я чувствовал себя хорошо.»

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О последнем выступлении Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос

«Я знаю, что это действительно особенный турнир для него, и очень жаль, что мы будем наблюдать за его последним выступлением здесь. Все, на чем я хочу сосредоточиться, — это насладиться его последним турниром настолько, насколько он сможет сыграть. Я хочу наслаждаться его теннисом. Очевидно, что все когда-то заканчивается, но, честно говоря, я не хочу видеть, как он скоро завершит карьеру или будет играть свои последние турниры.

Какая-то часть меня хотела сыграть с Рафой в первом круге? Нет, честно говоря (улыбается). Когда я увидел, что есть 50% шансов, что я могу сыграть против Рафы, [нет], спасибо (Смеется.)

В первом круге Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет против «лаки лузера» Джей Джея Вульфа из США.

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