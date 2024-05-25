Возвращение в АПЛ. МЮ провёл переговоры с Томасом Тухелем

Ранее фаворитом на пост главного тренера МЮ был Роберто Де Дзерби
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"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Томасом Тухелем касаемо его кандидатуры на пост главного тренера "красных дьяволов" после увольнения тен Хага.
По информации источника, Эрик тен Хаг будет уволен после финального матча Кубка Англии с "Манчестер Сити", который состоится сегодня, 25 мая, несмотря на то, выиграет "МЮ" матч или нет.
Напомним, ранее Томас Тухель был главным тренером "Челси".