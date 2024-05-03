Торино и Болонья не забили голов в матче-открытии 35 тура Серии А

Торино и Болонья не обнаружили сильнейшего в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу.

Ни одна из команд не смогла отличиться забитым голом.

Чемпионат Италии — Серия А 35 тур, 3 мая

Торино — Болонья 0:0

Болонья продолжает удерживать четвертую позицию в турнирной таблице Серии А. За три тура до конца команда Тьяго Мотты имеет солидное преимущество над главными конкурентами в борьбе за зону Лиги чемпионов: 5 очков над Ромой и 7 — над Аталантой. Напомним, в следующем сезоне от Италии в ЛЧ впервые в истории примет участие 5 команд.

Торино за три тура до конца чемпионата занимает 10 строчку, отставая от еврокубковой зоны на 8 зачетных пунктов.

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