Мэнни Пакьяо назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Бывший чемпион мира в восьми категориях Мэнни Пакьяо сделал прогноз на этот поединок.

«Я выбираю Канело. Кроуфорду будет нелегко. Альварес имеет большое преимущество, поэтому Теренсу нужно контролировать свое тело, скорость и силу, поскольку он переходит в более высокую весовую категорию.

Это не только скорость, но и техника, которую нужно использовать в бою. Кроуфорду нужно убедиться, что его стратегия и комбинации соответствуют стилю Канело», – сказал Мэнни Пакьяо.

