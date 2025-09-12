Connect with us
Футбол

Арсенал – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • Александр Зинченко в последние часы летнего трансферного окна стал игроком "Ноттингем Форест". Теперь его бывшая команда в рамках АПЛ встретится с нынешней. Сам украинец не сможет играть из-за правил арендного соглашения. Однако явно будет важной персоной на трибунах “Эмирейтс”.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Setanta Sports. Посмотреть его можно на платформе Megogo. Начало поединка – 13 сентября в 14:30.

    Английская Премьер-лига, четвертый тур

    "Эмирейтс" (Лондон)

    Главный арбитр: Даррен Ингленд

