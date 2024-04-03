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Теннис

Барселона. Сачко уступил «квалифаеру» в матче второго круга

Виталий Сачко не смог выйти в четвертьфинал «челленджера» в Испании

Барселона. Сачко уступил "квалифаеру" в матче второго круга

Барселона, Испания • 1-7 апреля • грунт • €74,825
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг
Виталий Сачко (Украина, 5) — Лоренцо Джустино (Италия, Q) 4:6, 2:6

Украинскому теннисисту не удалось впервые с июля прошлого года пробиться в четвертьфинал в одиночном разряде. Тогда Сачко дошёл до финала на турнире ATP Challenger Tour в Вероне.

В парной сетке «челленджера» в Барселоне украинец сыграет вместе с Филипом Дудой из Чехии.

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