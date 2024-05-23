Дерек Чисора признался, является ли сейчас Усик лучшим боксером в хевивейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

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В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

После мегафайта украинского чемпиона расхвалил ветеран хевивейта Дерек Чисора, который в свое время проиграл Усику единогласным решением судей.

«От реванша между Усиком и Фьюри не будет столько ажиотажа. Усик уникален – он выиграл золото Олимпиады, стал абсолютом в крузервейте, выиграл кубок Мухаммеда Али, а затем уничтожил всех в хевивейте. Он победил Белью, Джошуа и Фьюри. Кто сейчас хочет с ним сразиться? Он – зверь. Усик приехал в Великобританию, чтобы проучить нас», — сказал Чисора.

Ранее Чисора назвал условие, при котором Фьюри «переедет» Усика в бою-реванше.

sport.ua