Алекс Элбон: С новинками ещё предстоит разобраться

В пятницу в Сингапуре в Williams опробовали новинки, поставив их на машину Алекса Элбона, но добиться нужно эффекта пока не смогли…

Алекс Элбон (9-й): «Честно говоря, машина не чувствует себя потрясающе, но это даже хорошо – справившись с ней, мы сможем отыграть больше времени. На более жёсткой резине машина работала лучше, к Soft мы пока не нашли подход, с ними предстоит разобраться.

Темп неплохой, машина эффективнее, чем год назад – это позитивно. С новинками ещё предстоит освоиться, вечером мы изучим телеметрию и завтра вернёмся более сильными».

Франко Колапинто (16-й): «В целом, хороший опыт для адаптации к трассе и жаркой погоде. Я чувствую себя позитивно.

Во второй тренировке я не смог нормально проехать на Soft из-за сильной избыточной поворачиваемости. Понятно, что здесь Soft – шины для одного круга, поэтому на втором круге я не смог добиться большего. Когда на быстром круге я собираю три своих лучших сектора, время получается неплохим. Посмотрим, что получится завтра в квалификации».

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