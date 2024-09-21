Серия А. Торино выходит на первое место, Эмполи – на четвертоe

Гостевые победы в начале пятого тура

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Серия А. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" – "Эмполи" 0:2

Голы: Коломбо 33, С. Эспозито 49

В предыдущем сезоне "Кальяри" и "Эмполи" немало докучали грандам. Но в итоге скатились в борьбу против вылета. Первый обеспечил место в Серии А чуть ранее, второй – лишь в добавленное время последнего тура. Правда, нынешний сезон обе начали успехами против "Ромы" – 0:0 в Кальяри, 2:1 "Эмполи" в Риме. Но затем продолжили разными путями.

Игра была вязкой, и моменты обеих команд с выходом один-на-один выглядели странными. Разница в том, что Коломбо, игрок "Эмполи", свой реализовал. А в начале второго тайма Эспозито не реализовал первый прострел, но затем добил. Далее же особых моментов не было.

По игре должно было закончиться ничьей. Но по началу сезона как раз "Эмполи" выглядел сильнее. Не проиграл ни одного матча до сих пор. В том числе 1:1 и 0:0 с участниками Лиги Чемпионов "Болоньей" и "Ювентусом", победа в гостях у "Ромы". А после этой победы – третье место в лиге. Для "Кальяри" же та ничья 0:0 с "Ромой" так и остается единственным успехом, а, кроме этого, три пораженоя в лиге подряд.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" – "Торино" 2:3

Голы: Кастанос 12, Москера 90+2 – Санабрия 10, Сапата 33, Адамс 79

В Вероне встречались прошлая и позапрошлая команды Ивана Юрича, нового главного тренера "Ромы". С тех пор их возглавили более атакующие тренеры, потому счет 2:3 не удивляет. Обе также уже записали в начале сезона на свой счет громкие победы. "Верона" разгромила "Наполи" со счетом 3:0, "Торино" победил "Аталанту" со счетом 2:1. Последний еще и сыграл 2:2 с "Миланом".

"Быки" в целом подтвердили свою форму в начале сезона, оставшись без поражений и даже выйдя по итогам отчетного матча на первое место. В предыдущем туре, правда, они не переиграли дома скромный "Лечче", в позапрошлом забили единственный гол еще более скромной "Венеции" лишь на 86-ой минуте. Но ныне против немного более крепкой "Вероны" сыграли лучше.

Сапата в одно касание послал Санабрию, и тот забил. "Верона" быстро сравняла с углового, когда Лазович отбросил назад Кастаносу на линию штрафной площадки, а тот пробил в верхний угол с рикошетом. Но вскоре Давидович попал локтем в Санабрию и получил прямую красную карточку, после чего туринцам было легче.

После этого удаления Санабрия пробил штрафной удар в стойку. Сапата головой замкнул навес Лазаро. Еще один форвард Адамс, заменивший Санабрию, перехватил плохой пас соперника Копполы, не без труда обошел вратаря Монтипо и сделал счет 3:1. И лишь в добавленное время Москера немного вернул интригу, точно пробив с линии штрафной площадки.

"Торино" ныне на первом месте, "Эмполи" – на четвертом.

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