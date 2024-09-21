Getty Images/Global Images Ukraine. Дшошуа и Дюбуа

Вечером 21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» состоится шоу бокса, в котором пройдет чемпионский поединок в супертяжелом весе.

Встретятся два британца: Энтони Джошуа (28–3, 25 KO) проедет бой против Даниеля Дюбуа (21–2, 20 KO).

Победитель поединка получит чемпионский титул по версии IBF, которым владеет Дюбуа.

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Украинский боксер Александра Усика ранее победил обоих боксеров, причем Джошуа – дважды.

На взвешивании боксеров Джошуа оказался тяжелее Дюбуа. Вес Джошуа – 114,53 кг (252,5 фунта). Вес Дюбуа – 112,76 кг (248,6 фунтов).

У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа

Официальным транслятором шоу является видеосервис DAZN.

Главный бой ожидается утром примерно в 01:00 по Киеву.

Файткард шоу в Лондоне

Даниель Дюбуа (21–2, 20 KO) – Энтони Джошуа (28–3, 25 KO)

Энтони Какаче (22–1, 8 KO) – Джош Уоррингтон (31–3–1, 8 KO)

Джошуа Буатси (18–0, 13 KO) – Вилли Хатчинсон (18–1, 13 KO)

Тайлер Денни (19–2–3, 1 KO) – Хамза Шираз (20–0, 16 KO)

Джош Келли (15–1–1, 9 KO) – Ишмаэль Дэвис (13–0, 6 KO)

Марк Чемберлен (16–0, 12 KO) – Джош Пэдли (14–0, 4 КО)

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