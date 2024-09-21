Вечером 21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» состоится шоу бокса, в котором пройдет чемпионский поединок в супертяжелом весе.
Встретятся два британца: Энтони Джошуа (28–3, 25 KO) проедет бой против Даниеля Дюбуа (21–2, 20 KO).
Победитель поединка получит чемпионский титул по версии IBF, которым владеет Дюбуа.
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Украинский боксер Александра Усика ранее победил обоих боксеров, причем Джошуа – дважды.
На взвешивании боксеров Джошуа оказался тяжелее Дюбуа. Вес Джошуа – 114,53 кг (252,5 фунта). Вес Дюбуа – 112,76 кг (248,6 фунтов).
У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Официальным транслятором шоу является видеосервис DAZN.
Главный бой ожидается утром примерно в 01:00 по Киеву.
Файткард шоу в Лондоне