Расселл: Необходимо понять, с чем связаны сложности

Концовка второй тренировки на трассе Марина-Бей наверняка вызвала у Джорджа Расселла воспоминания о последнем круге прошлогоднего Гран При Сингапура, когда он разбил машину, хотя должен был подняться на подиум.

Сегодня он повредил свою W15 не столь сильно, но переднее крыло снёс, а также, похоже, пострадала подвеска с левой стороны машины. Льюис Хэмилтон, его напарник по Mercedes, даже не добрался до первой десятки, после чего признал, что не понимает, почему машине не хватает скорости.

Джордж Расселл (7-й): «Особо нечего рассказывать: я заблокировал тормоза, и машина лишилась переднего крыла. Но пятница вообще складывалась для нас очень непросто, и теперь предстоит разобраться в причинах этого.

Не сомневаюсь, какие-то ответы мы получим сегодня вечером, но уже в перерыве между двумя сегодняшними сессиями пришлось внести серьёзные изменения в настройки. Машина производит не такое хорошее впечатление, как год назад на этой трассе и как в некоторых недавних гонках.

Безусловно, мы надеемся, что завтра сможем прибавить, ведь сегодня нам было, чему удивляться. Нам не только не хватало темпа по отношению к лидерам, но оказалось, что машины Visa RB тоже едут очень быстро, да и Williams прибавили в последнее время, хотя у Red Bull, похоже, небольшие проблемы.

У McLaren и Ferrari вполне комфортное преимущество, и нам необходимо понять, с чем связаны сложности, если мы собираемся претендовать на высокие результаты».

Льюис Хэмилтон (11-й): «Очень сложный день. Мне вообще не удалось добиться нормальных ощущений за рулём, хотя мы перепробовали множество разных подходов к настройкам, но особого прогресса не достигли.

Команда упорно трудилась, стараясь повысить темп и сократить отставание от лидеров, но до конца второй тренировки нам это так и не удалось. В процессе работы с настройками трудно было понять, в каком направлении двигаться, и это то, что нам предстоит выяснить вечером.

Нужно обязательно найти способ повысить скорость, в противном случае трудности продолжатся и в субботу».

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