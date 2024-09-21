«Но все пошло не так...» Дэвид Хэй назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон может победить во втором бою, у него есть возможность. Но я думаю, что Усик снова выиграет. Первый бой был непростым для Усика, я думал, что он перебоксирует Тайсона, разберет его на кусочки, но все пошло не так. У Усика большая любительская карьера, ему 37 лет… он не молодеет, но если бы мне пришлось сделать ставку на победителя реванша – это точно был бы Александр», – сказал Хэй.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua