Примеры для Довбика. Судьба действующих обладателей Пичичи после того, как они сразу сменили команду

Кто-то продолжил доминировать на поле, а кому-то вообще не повезло

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Артем Довбик вряд ли излучает радость. Пока рановато комплексно оценивать переход в "Рому", но за короткий период произошло много неприятностей – перенесенная травма (слава Богу, не сложная), увольнение тренера, который приглашал футболиста, и недостаточно комплиментарная критика.

Все объясняется очень просто – "волки" потратили 30,5 млн евро, чем автоматически сделали украинца пятым по дороговизне трансфером в собственной истории, и теперь болельщики хотят видеть результат. Причем есть смысл требовать – на секундочку, в столицу Италии прибыл сам обладатель Пичичи.

Довбик разрывал в "Жироне", опередил более опытных и звездных конкурентов, доказал, что имеет "нюх" в штрафной площадке. Репутация лучшего бомбардира Ла Лиги стала главной визитной карточкой и одновременно бременем, за которое нужно постоянно отвечать.

Именно поэтому мы решили рассмотреть похожие кейсы – как сложилась судьба других триумфаторов Пичичи после того, как они получили награду и сразу сменили прописку? Удалось ли им сохранить прошлый уровень?

Хуан Антонио Пицци ("Тенерифе", сезон 1995/96)

Количество мячей: 31

Сегодня "Тенерифе" пытается выбраться из Сегунды, а в 90-х считался одним из самых симпатичных клубов Европы. Что тут говорить, если во главе работал легендарный Юпп Хайнкес, который дошел до полуфинала Кубка УЕФА-1996/97 и поочередно выбил тель-авивский "Маккаби", "Лацио", "Фейеноорд" и "Брондбю". На "Шальке" усилий не хватило, однако это уже совсем другая история.

За этими перипетиями Хуан Антонио Пицци наблюдал в качестве представителя "Барселоны" – сезоном ранее он так феерил, что каталонцы не могли проигнорировать выдающуюся форму (тем более провернули приобретение совершенно бесплатно). Аргентинец и до событий кампании 1995/96 радовал стабильностью, но в конкретный год замахнулся на звездный статус. Покер "Севилье", дубли "Валенсии", "Реала" и "Бетиса", активность в борьбе с "Атлетико", "Сосьедадом", "Депортиво" – действительно повод обратить внимание.

Пицци рисковал, ведь сменил комфортную среду на ту, где наблюдалась повышенная конкуренция – за место под солнцем спорили Роналдо, Фигу, Луис Энрике, тот же Христо Стоичков котировался меньше, однако также забивал ценные минуты.

К сожалению, для игрока ничего хорошего не получилось, если говорить о персональных амбициях. Брайан Робсон играл в ротацию и полноценно бросал южноамериканца в бой в кубковых соревнованиях.

Если же закрыть на все глаза, то Пицци и "сине-гранатовым" не на что жаловаться – действуя в ограниченных условиях, запасной провел 18 мячей (часть из них имела большое значение – как вот в финале Кубка Короля-1996/97) и взамен собрал шикарную коллекцию трофеев. Чемпионство, два Кубка и Суперкубок Испании, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА даются не каждому. Напоследок "Барселона" еще и обогатилась – продала Хуана Антонио в "Ривер Плейт" за 3 миллиона евро.

Роналдо ("Барселона", сезон 1996/97)

Количество мячей: 34

Эх, были дни, когда никто не путал Роналдо и Роналду. "Феномен" не зря носит свое прозвище, ведь так стремительно ворвался в европейский футбол и так продуктивно себя показал еще на старте карьеры, что это захватывало дух.

Вышеупомянутый Пицци, да и остальные соперники бразильца по позиции, враз потускнели и отошли в сторону. Есть убеждение, что Роналдо в будущем бросил "Барселону", поскольку за спиной менеджмента "флиртовал" с "Интером", но невозможно оторваться от той магии, которую видел "Камп Ноу".

47 голов в 49 встречах, 34 – в Примере – это что-то на космическом уровне. Хет-трики "Валенсии", "Атлетико", "Сарагосе", решающий удар в Эль-Класико – по правде, об этом надо не читать, а посвятить несколько вечеров просмотру ретро.

Кем нападающий стал в будущем? Величие – вот какое слово стопроцентно ассоциируется с Роналдо. Что в Милане, что в Мадриде, что со сборной исполнитель продолжил зажигать и исправно собирать чашки. Хотя даже здесь есть определенная нотка огорчения – если бы не ужасная травма колена и проблемы с лишним весом, то могло бы получиться еще лучше.

Кристиан Вьери ("Атлетико", сезон 1997/98)

Количество мячей: 24

Еще до "Атлетико" Кристиан Вьери воспринимался знаменитостью. Да, дома чередовались удачные и негативные отрезки, но о многом говорит его присутствие в туринском "Ювентусе". Как и тот факт, что Моджи не сумел удержать нападающего, когда на горизонте появилось предложение от "рохибланкос" – в Мадриде пытались выстроить перспективный проект, швырялись деньгами и выложили на стол 20 миллионов евро.

Когда же Вьери ознакомился с особенностями собственного контракта, то махнул на Моджи рукой – мол, увидимся где-то когда-то потом. Вариант с "Атлетико" был авантюрным, чувствовался явный перекос в пользу линии атаки (когда мадридцы теряли победу или проигрывали из-за ошибок в защите, Кристиан не стеснялся всех критиковать и муштровать раздевалку), но это не помешало итальянцу прожить драйвовый год.

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Если на Апеннинах все строилось вокруг железной дисциплины, то в Испании Вьери гулял до утра, выпивал и забивал (что еще надо для полного счастья?). "Сельта", "Сарагоса", "Атлетик", "Саламанка", дубль "Барселоне", гарантировавший участие клуба в еврокубках – все на приличном уровне.

Проблема в том, что нестабильность и пьянящее ощущение чрезмерной свободы быстро надоели – Кристиан поехал на ЧМ-1998, оформил 5 голов и открыто заявил, что хочет домой. Адскую гонку за подписью возглавил "Лацио", а еще через год Вьери пополнил ряды "Интера", где стал одним из лучших бомбардиров своего поколения.

Сальва Бальеста ("Расинг" Сантандер, сезон 1999/00)

Количество мячей: 27

Сальва Бальеста и его Пичичи – поистине странный случай. Игрок отгрузил 27 мячей, благодаря чему отвел "Расинг" Сантандер от зоны вылета – "зелено-белые" финишировали пятнадцатыми, в четырех пунктах от понижения в Сегунду. Когда представляешь забивного форварда, то он практически всегда связан с грандом, или хотя бы претенциозным середняком, а тут откровенный боец за выживание.

Значение уроженца Сарагосы не переоценить – кроме того, что Сальва заставил страдать "Валенсию", "Барселону", "Севилью", "Сосьедад" и "Реал" (дубль на "Сантьяго Бернабеу" – это мощно), он, грубо говоря, еще и записал на свое авторство половину голов команды (52). Вот какой он, этот один воин в поле.

После такого фурора было бы логично пойти на повышение, однако Бальеста принял условия "Атлетико". Все бы ничего, но "матрасники" как раз опустились во второй по знаковости дивизион. Самое трагикомичное то, что нападающий снова возглавил бомбардирскую гонку (20), впрочем, теперь его результатов не хватило для достижения конечной цели – мадридцы не попали в тройку и ограничились четвертой позицией.

В 2001-м Бальеста присоединился к "Валенсии", выиграл чемпионство, но преимущественно сидел на скамейке запасных и путешествовал по арендам. В 2005-м стал частью "Малаги", на этот раз пересек барьер Сегунды и даже получил признание от фанатов. Но вызвало ли это полноценное удовлетворение после упущенной возможности? Ой, сомневаемся.

Рой Макай ("Депортиво", сезон 2002/03)

Количество мячей: 29

Мы почтили "Тенерифе", теперь очередь – "Депортиво", который на рубеже тысячелетий изрядно погремел, занял лидирующую строчку Ла Лиги и на некоторый срок прописался в когорте сильнейших. Если вспоминать фронтменов, то на ум приходят Диего Тристан и Рой Макай – оба форварда тянули за собой коллектив и с разницей в кампанию выиграли Пичичи.

Только вот Тристан засиделся, наблюдал за медленным, однако уверенным падением "бело-голубых", а Макай поймал волну после того, как дал жару в розыгрыше 2002/03. Помимо впечатляющей формы в домашнем первенстве и "Золотой бутсы" нидерландец еще и запомнился в ЛЧ, где прибил мюнхенскую "Баварию" хет-триком и по итогам турнира вскарабкался на третью строчку бомбардирского списка.

Комплексный успех побудил обиженных немцев к действиям, поэтому летом 2003-го Рой перебрался под знамена "рекордмайстера" за почти 20 миллионов евро. Две серебряные салатницы, столько же Кубков Германии, Кубок немецкой лиги – футболист, несмотря на общий спад "Баварии" в середине нулевых, смог завоевать несколько знаковых наград. И отплатил хорошими цифрами – 103 мяча в 183 матчах заставляют снять шляпу.

В 2007-м Макай отправился на родину, встряхнул стариной в Роттердаме и с "Фейеноордом" оформил национальный кубок. Словом, прекрасная карьера, где Пичичи оказался просто промежуточным звеном, а не вершиной – в который раз возвращаясь к Тристану, скажем, что Диего не переплюнул достижения и превратился в посредственность.

Дани Гуиса ("Мальорка", сезон 2007/08)

Количество мячей: 27

Больше никогда Даниэль Гуиса не забивал так много, как это ему удалось в Примере 2007/08. На пути нападающего пострадали "Реал", "Барселона", "Валенсия", "Атлетико" и "Атлетик", а с начала марта и до завершения чемпионата парень лишь в двух турах покинул поле без результативного действия.

Дани зарекомендовал себя классным финишером и, видимо, до сих пор благодарен партнерам, которые его обслуживали – Ариэль Ибагаза, Хуан Аранго, Борха Валеро и Хонас Гутьеррес отдали не один ассист. Правда, все эти индивидуальные показатели не помогли "Мальорке" заскочить в еврокубки – если та же "Жирона" гарантировала ЛЧ, то "красно-черным" не хватило буквально одного очка, чтобы обеспечить участие в Кубке УЕФА.

Тем не менее, Гуиса купался в лучах славы и, что важно, не был проигнорирован Луисом Арагонесом. На ЧЕ-2008 культовый тренер взял Фернандо Торреса и Давида Вилью, как главных страйкеров, однако выкроил минуты и для нового героя. Гол и передача против Греции (2:1), еще один точный выстрел России (3:0) – когда Дани позировал с желанным трофеем, то делал это с чистой совестью.

Что дальше? Казалось бы, почти двадцать восемь, расцвет сил, полное понимание среды, в которой ты выступаешь. Впрочем, Гуиса согласился на переход в "Фенербахче", в чем все же прослеживалась логика – во-первых, командой руководил Арагонес, во-вторых, турки предложили хорошую зарплату, от которой грех отказываться.

Дани рассуждал не высокопарными материями, а как человек, поднявшийся из низов испанской глубинки, "выстреливший" и осознававший, что не повторит заданную планку. 98 поединков, 35+20, национальное золото и Суперкубок Турции стали приятным дополнением. А то, что постепенно исчез с 2011-го (хотя до сих пор, в сорок четыре при делах – в шестом-седьмом дивизионах) – какая разница?

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