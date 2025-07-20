Виктор Коваленко тремя словами прокомментировал победу Усика над Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко прокомментировал победу Александра Усика над британцем Даниэлем Дюбуа:

«Без шансов, спать», – написал 29-летний футболист в своем Instagram.

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли». В 5-м раунде украинский боксер сначала отправил своего оппонента в нокдаун, а после нокаутировал.

Виктор Коваленко на данный момент является свободным агентом. Последние полгода своей карьеры он провел в итальянском «Эмполи».

Ранее сообщалось о том, что известный скаут назвал чемпионат, который подошел бы Коваленко.

sport.ua