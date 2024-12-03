Победа “лаки лузера” над первой ракеткой мира Джоковичем и еще четыре главные сенсации в матчах Тура по версии ATP

Пресс-служба Ассоциации теннисистов профессионалов назвала пять главных сенсационных результатов в матчах сыгранных на турнирах АТР



5. Тьяго Монтейру (Бразилия) – Стефанос Циципас (Греция) | Мадрид (R2) | 6:4, 6:4

118-я ракетка мира Тьягу Монтейру попал в основную сетку “Мастерса” в Мадриде через квалификацию и во втором круге обыграл седьмого номера рейтинга АТР Стефаноса Циципаса, который перед этим выиграл “Мастерс” в Монте-Карло и дошел до финала на соревнованиях АТР 500 в Барселоне.

Монтейру сделал по одному брейку в каждом сете и отыграл единственный брейк-поинт соперника. Для бразильца это была четвертая победа в карьере над соперником из топ-10 мирового рейтинга.

4. Жуан Фонсека (Бразилия) – Артур Фис (Франция) | Рио-де-Жанейро (R1) | 6:0, 6:4

17-летний Жуан Фонсека, занимавший 655-е место в рейтинге АТР, получил wild card в основную сетку и провел свой второй матч на уровне Тура, в котором добыл дебютную победу. Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, выигравшим матч в основной сетке на турнире АТР.

3. Томаш Махач (Чехия) – Карлос Алькарас (Испания) | Шахай (1/4) | 7:6(5), 7:5

33-й номер рейтинга АТР Томаш Махач победил вторую ракетку мира на пути в свой дебютный полуфинал на “Мастерсах”. Чешский теннисист прервал 12-матчевую победную серию своего оппонента, который приехал в Шанхай, после выигрыша титула в Пекине, где в напряженном финале победил лидера рейтинга Янника Синнера. Для Махача это была вторая победа в карьере над соперником из топ-5.

2. Якуб Меншик (Чехия) – Андрей Рублев (-) | Доха (1/4) | 6:4, 7:6(6)

18-летний Якуб Меншик, занимавший на тот момент 116-место в рейтинге АТР, в Дохе проводил свой первый четвертьфинал на уровне АТР-тура и впервые победил соперника из топ-5. Чешский теннисист подал в этом матче десять эйсов, сделал один брейк и отыграл все шесть брейк-поинтов соперника.

1. Лука Нарди (Италия) – Новак Джокович (Сербия) | Индиан-Уэллс (R3) | 6:4, 3:6, 6:3

123-я ракетка мира Лука Нарди попал в основную сетку “Мастерса” в Индиан-Уэллс в статусе “лаки-лузера” и впервые сыграл против действующего лидера рейтинга (также первый матч против соперника из топ-5). Этой победой 20-летний итальянец прервал 11-матчевую серию побед Новака Джоковича на “Мастерсах” и впервые прошел в четвертый круга на турнире АТР 1000.

btu.org.ua