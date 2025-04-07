Рейтинг WTA. Свитолина сохраняет место в топ-20, Котляр вновь обновила свой персональный рекорд

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



Элина Свитолина и Даяна Ястремская остались на тех же позициях в мировом рейтинге, которые они занимали на прошлой неделе, а именно 18-е и 46-е места соответственно. На 103-й позиции осталась и Юлия Стародубцева.

Марта Костюк опустилась на одну строчку (№25), а Ангелина Калинина поднялась на 65-е место (+3) в мировой классификации.

Дарья Снигур потеряла четыре позиции и теперь находится на 140-й позиции рейтинга, а Катарина Завацкая опустилась на 263-е место (-16). Свое положение в рейтинге также ухудшила Александра Олейникова, опустившись на 267-ю строчку (-2).

Анастасия Соболева поднялась на 204-е место в рейтинге (+3), Вероника Подрез занимает 445-ю позицию (+17), а Елизавета Котляр обновила свой личный рекорд благодаря выходу в полуфинал турнира ITF W35 В Анталии, поднявшись на 598-ю строчку (+78).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 9-е место (-1) в мировой классификации.

Надежда Киченок начинает неделю на 49-й строчке (-8), а Марта Костюк сохраняет 57-ю позицию в парном рейтинге WTA.

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> РЕЙТИНГ WTA на 7 апреля 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 7 апреля 2025 года | парный разряд



Фото: Getty Images.

btu.org.ua