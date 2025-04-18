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Теннис

Штутгарт. Ястремская и Остапенко проиграли в четвертьфинале парного разряда

Украинско-латвийская пара завершила выступление на турнире WTA в Германии

Штутгарт, Германия • 14-21 апреля • грунт (зал) • $1,064,510
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал
Даяна Ястремская/Елена Остапенко (Украина/Латвия) – Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия) 6:7(1), 7:5, 9-11

Во втором сете Ястремская и Остапенко уступали со счетом 2:5 и отыграли два матчбола соперниц. На решающем тай-брейке теннисистки были впереди 8-3, после чего проиграли восемь из девяти следующих розыгрышей.

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btu.org.ua

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