Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома победил «Вашингтон Кэпиталс» с результатом 5:2.

37-летний канадский нападающий «Питтсбурга Сидни» Кросби забросил шайбу и отдал результативную передачу в этой игре.

Сидни Кросби стал первым в истории НХЛ игроком в возрасте 35 лет или старше, который набрал 90+ очков в трех разных сезонах.

Всего в карьере Кросби уже 9 сезонов с 90+ набранными очками.

Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, который имеет в своем активе 17 таких сезонов.

sport.ua