В Италии представили систему контроля границ трассы

Итальянская компания Mermec Engineering представила свою новую разработку – систему, позволяющую фиксировать нарушения границ трассы во время автоспортивных соревнований.

Система, основанная на применении технологии искусственного интеллекта, была продемонстрирована в действии на этой неделе на итальянском автодроме в Валлелунге. Суть её в том, что в режиме реального времени она анализирует информацию, поступающую с видеокамер, установленных на трассе, фиксирует факт нарушения и отправляет короткий видеоролик на компьютеры дирекции гонки.

Анджело Стикки Дамиани, президент национального Автоклуба Италии (ACI), охарактеризовал разработку как «прекрасную, инновационную и надёжную».

Никколо Чиррони, глава компании Mermec Engineering, по ходу презентации прокомментировал: «Идея родилась в ходе взаимодействия с дирекцией гонки, которой приходится во время соревнований разбираться с множеством сообщений о нарушении границ трассы, которые часто не подкреплены объективными доказательствами».

В Формуле 1 также идут испытания аналогичных систем, основанных на применении искусственного интеллекта, и одна из них уже тестировалась в прошлом году в дни гоночного уик-энда в Абу-Даби.

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