Берман: Я готов признать, что наделал немало ошибок

Оливер Берман признал, что в дни своего дебютного уик-энда в Формуле 1 действовал вовсе не идеально, хотя 18-летний британец и удостоился весьма похвальных оценок. На Гран При Саудовской Аравии резервный гонщик Ferrari волею обстоятельств заменил Карлоса Сайнса за рулём его машины и заработал очки за 7-е место.

«Это стало очень приятным сюрпризом, хотя это не те обстоятельства, в которых хотелось бы дебютировать, ведь всё произошло из-за неприятностей, постигших другого человека, – приводит слова Бермана Gazzetta dello Sport. – И всё-таки мне представилась отличная возможность.

Я постарался как можно быстрее выйти на нужный уровень скоростей, нам удалось провести короткую имитацию гонки, просто чтобы понять, сколь интенсивна деградация резины, и мне также помогло, что я проехал более длинную серию кругов.

Со стороны могло показаться, что уик-энд сложился успешно, однако я перфекционист и готов признать, что наделал немало ошибок. Впрочем, это не драма, я ожидал, что ошибки будут. Я должен был пройти в финал квалификации, ведь машина была достаточно быстрой. Так что это произошло по моей вине, хотя до выхода в третью сессию мне не хватило совсем чуть-чуть.

По ходу Гран При я потерял много времени, пытаясь опередить медленные машины, особенно Haas Нико Хюлкенберга. Я не самым эффективным образом использовал батарею, потому что до гонки мне не доводилось применять систему ERS для атаки или для обороны. В общем, для меня это был первый такой опыт. Я мог бы отыграть ещё одну позицию, если бы более эффективно действовал при обгонах.

По ходу всего уик-энда Шарль Леклер помогал мне советами, особенно в квалификации. А потом во время гонки помогал и Карлос Сайнс, который практически руководил моими действиями, анализируя телеметрию и работая вместе с моим инженером. Это было просто здорово! Они отлично помогали мне ускорить процесс обучения.

Я думал, что готов к Формуле 1, однако трасса в Джидде довольно сложная, и мне пришлось непросто. Но благодаря адреналину я довольно легко справился и усвоил важные уроки, которые пригодятся мне в следующий раз. Надеюсь, у меня ещё будет возможность сесть за руль».

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