Видео: FIA готовится отметить 120-летие

20 июня исполнится 120 лет со дня основания организации, которую в мире знают как FIA, а тогда, в 1904 году, родилась AIACR – Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus, т.е. «Международная ассоциация официально признанных автоклубов».

В преддверии юбилея пресс-служба федерации поделилась видеороликом, в котором отражены наиболее важные этапы развития автоспорта и автомобилизма в целом за предыдущие 120 лет.

Начальный титр: «Каждая история начинается с мечты».

1904 – Год создания AIACR, ныне FIA

1920 – Первые успехи на международном уровне в области организации автомобильного движения и обеспечения безопасности на дорогах

1923 – Впервые проходят «24 часа Ле-Мана»

1931 – Организация чемпионата Европы для гонщиков, участвующих в соревнованиях категории «Гран При»

1946 – AIACR переименована в FIA

1950 – Под эгидой федерации организован чемпионат мира по автогонкам класса «Формула 1»

1960 – Первая кампания, направленная на повышение безопасности на дорогах

1962 – Федерация создаёт CIK – Международную комиссию по картингу

1965 – FIA поддерживает всемирную кампанию, направленную за повсеместное обязательное использование ремней безопасности

1968 – Впервые начинается применение гоночных шлемов интегрального типа, полностью защищающих голову и лицо гонщика

1973 – По ходу гонки Формулы 1 на трассу впервые выехал автомобиль безопасности

1973 – FIA организует первый чемпионат мира по ралли

1985 – Проводятся первые фронтальные краш-тесты

1993 – FIA организует Кубок мира по ралли-рейдам

1997 – FIA регистрирует новый мировой рекорд скорости на суше – 1227 км/ч

1997 – Старт Euro NCAP – «Европейской программы оценки новых автомобилей»; создаётся комитет по проведению независимых краш-тестов, в ходе которых оценивается уровень активной и пассивной безопасности

2001 – Создаётся Фонд FIA

2003 – В Формуле 1 вводится обязательное использование HANS – системы защиты головы и шеи гонщиков от перегрузок при авариях

2012 – Организация WEC – чемпионата мира по гонкам на выносливость

2014 – Проходит первый сезон Формулы E – нового чемпионата по гонкам на электромобилях

2014 – Организация чемпионата мира по ралли-кроссу

2015 – Включение дорожной безопасности в экологическую программу ООН

2017 – Первая глобальная компания в области безопасности на дорогах, охватывающая 90 стран и 900 городов

2018 – В качестве дополнительной меры повышения уровня безопасности гонок FIA вводит использование системы HALO

2018 – FIA начинает программу по привлечению девушек в автоспорт

2021 – Первый сезон внедорожной электрической серии Extreme E

2022 – Создание совместно с FIM (Международной мотоциклетной федерацией) чемпионата мира по ралли-рейдам

2022 – Учреждение Приза президента FIA

2022 – Начало новой эры в мировом ралли, связанной с переходом на использование топлива, полностью получаемого из возобновляемых источников

2023 – Участие FIA в конференции ООН по проблемам изменения климата

Финальный титр видеоролика можно перевести так: «На протяжении 120 лет FIA защищает мечтателей».

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