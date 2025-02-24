На Усика и Дюбуа появился новый претендент. Он вырубил гиганта в Эр-Рияде

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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После поединка Паркер рассказал, с кем дальше хочет драться.

«Дальше я бы хотел подраться с Дюбуа, с Усиком также готов провести бой. Просто хочу, чтобы мои люди дальше разработали план. Я готовлюсь к этому, буду и дальше тяжело тренироваться», – сказал Паркер.

Паркер владеет титулом временно чемпиона ԜВО. Полноценный титул принадлежит Усику.

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