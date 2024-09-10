US Open. Пегула победила лидера рейтинга Швёнтек на пути в дебютный полуфинал домашнего турнира

Джессика Пегула впервые сыграет в полуфинале на соревнованиях уровня Grand Slam

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 6) – Ига Швёнтек (Польша, 1) 6:2, 6:4

Американская теннисистка записала в свой актив четвёртую победу в десяти матчах против Швёнтек и впервые в карьере сыграет в полуфинале US Open. Пегуле удалось прервать серию из шести подряд поражений в четвертьфиналах турниров Grand Slam.

Джессика выиграла 14 из 15 последних сыгранных матчей. Напомним, что перед выступлением в Нью-Йорке американка победила на турнире WTA 1000 в Торонто и дошла до финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Также Пегула провела девятый матч против действующей первой ракетки мира и одержала четвёртую победу.

За выход в финал US Open американка будет бороться с Каролиной Муховой, которая также не проиграла ни одного сета на пути в полуфинал турнира. В середине августа Пегула обыграла чешку во втором круге турнира в Цинциннати.

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