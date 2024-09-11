Мужская сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 проиграла Франции на ЧМ-2024 и не вышла в плей-офф

А вот женская команда в Монголии добыла уже две победы

Мужская сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 провела свой второй матч на мировом первенстве-2024 в Улан-Баторе (Монголия).

Сине-желтые потерпели поражение от Франции — 15:17. До этого украинцы уступили Испании (8:16) и потеряли шансы на выход в плей-офф.

Мужская сборная U-23 выступает в группе А. Украинцам также будут противостоять две африканские сборные – Алжир и Египет. В пятницу, 13 сентября, в 6:15 по Киеву запланирована следующая игра украинской молодежки, в которой она встретится с алжирцами.

А вот женская команда U-23 продолжает победное шествие в Монголии. После триумфа над Австрией (12:9), украинки одолели Бенин — 12:11.

В пятницу, 13 сентября, в третьем матче группового раунда украинская «молодежка» в 5:00 по киевскому времени встретится с Венгрией. Далее Украину ожидает поединок с первым сеяным турнира — Китаем.

Плей-офф женского и мужского чемпионатов мира U-23 в формате 3х3 состоится 15 сентября. В этот же день запланированы финальные матчи.

Чемпионат мира U-23 по баскетболу 3х3. Монголия, Улан-Батор. Мужчины. Группа А. 2-й тур

Франция — Украина — 17:15

Украина: Карпюк (6), Мустяца (5), Кошеватский (2), Когут (2)

Чемпионат мира U-23 по баскетболу 3х3. Монголия, Улан-Батор. Женщины. Группа А. 2-й тур

Бенин — Украина — 11:12

Украина: Кучеренок (6), Бугаева (3), Ковтун (1), Лапхан (1)

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