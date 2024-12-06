«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Перспективный украинский боксер Александр Соломенников поделился ожиданиями от реванша между соотечественником Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри:

«Думаю, что в реванше Александр будет выглядеть лучше, чем в первом бою. Усик дисциплинированнее, он сфокусирован на работе. Вне ринга также украинец отличается профессионализмом. Чего не скажешь о Тайсоне Фьюри. У британца многое зависит от настроения. Мне кажется, именно во втором бою успех будет не на стороне Тайсона. Думаю, Усик однозначно победит. Возможно, бой закончится досрочно и Саша отправит британского боксера в нокаут в заключительных раундах».

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua