«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Нас ждет классный реванш. У обоих есть шанс победить, но все зависит от их подготовки к бою, будут ли они прилагать дополнительные усилия в своих лагерях.

Я смотрел первый бой, Тайсон не был на 100% готов и сфокусирован на поединке. Он много отвлекался», – отметил Пакьяо.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua