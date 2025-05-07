В команде Усика отреагировали на разговоры Дюбуа и его тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика Александр Краюск отреагировал на резкие комментарии Даниэля Дюбуа и его тренера Дона Чарльза.

«Для чего Дюбуа и его команда давят на Усика? Все для того, чтобы одержать победу. Это нормально, но ошибка лишь в том, что Усик не поддается никакому давлению. Вы никак не сможете заставить Александра почувствовать дискомфорт, сказав ему неприятные вещи в лицо. Дело решают не разговоры, а конкретные действия на ринге», – сказал Красюк.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua