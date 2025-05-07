Алонсо: Мы упустили три возможности заработать очки

После Гран При Майами Фернандо Алонсо остаётся одним из четырёх гонщиков, на счету которых нет заработанных очков. Пилот Aston Martin рассказал, что на прошедших этапах команда упустила несколько шансов на финиш в десятке.

Фернандо Алонсо: «В Японии я финишировал одиннадцатым, в Джидде мы всё сделали идеально, а за год у нас всего три или четыре возможности заработать очки, когда творится хаос на трассе.

В этом году мы упустили уже три таких возможности. В Австралии я ошибся, задел гравий и вылетел. В Китае три машины были дисквалифицированы, но у меня в спринте загорелись тормоза. В спринте в Майами я слишком долго оставался на промежуточных шинах на сухой трассе.

Мы упустили три возможности заработать очки. Полагаю, в этом сезоне у меня будет ещё один или два шанса. Надеюсь, мы их не упустим.

За рулём я делаю всё, что в моих силах, но вопросы доработки машины не в моей компетенции. Об этом лучше спросить руководство команды. Наши инженеры работают изо всех сил, и мы их поддерживаем, но я не в курсе ежедневной работы над новинками».

Источник