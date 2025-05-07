Индзаги: Прежде всего хочу поздравить Барселону

Симоне Индзаги поделился радостью от выхода "Интера" в финал Лиги чемпионов.

"Прежде всего хочу поздравить "Барселону" – это по-настоящему сильная команда. "Интеру" пришлось показать суперигру. Стоит отдать должное ребятам, они провели два монструозных матча. Я счастлив, что тренирую их, они отдали все силы. И хорошо, что они могут отпраздновать свой успех на этом стадионе.

У нас были некоторые проблемы, но наши сердца преодолели все преграды. Мы пытались играть, использовать свой арсенал и те качества, которые у нас есть. После первого матча мы хорошо представляли план на игру, но без самопожертвования и взаимопомощи мы бы его не выполнили. Славные ребята, они заслужили финал”.