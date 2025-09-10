Тренер мадридского клуба похвалил игру Барселоны

Тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне похвалил игру "Барселоны", которая в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу.

"Мне нравится, как играет "Барселона". Хорошие тренеры раскрывают лучшие качества в своих игроках. Они умеют играть вертикально, позиционно, а их вингеры очень важны. В прошлом сезоне Рафинья и Ламин Ямаль очень хорошо проявили себя. У них отличная команда".