Тренер мадридского клуба похвалил игру Барселоны

    • Тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне похвалил игру "Барселоны", которая в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу.

    "Мне нравится, как играет "Барселона". Хорошие тренеры раскрывают лучшие качества в своих игроках. Они умеют играть вертикально, позиционно, а их вингеры очень важны. В прошлом сезоне Рафинья и Ламин Ямаль очень хорошо проявили себя. У них отличная команда".

    • Отметим, что "Атлетико" не лучшим образом начал новый сезон в Ла Лиге, занимая 17-е место в чемпионате Испании с двумя очками после трех сыгранных туров.

