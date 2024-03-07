Сборная Украины проведет контрольный матч с Молдовой

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Национальная сборная Украины по футболу сыграет с Молдовой в контрольном матче.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
В июне 2024 года у подопечных Сергея Реброва запланировано 3 спарринга.
Контрольный матч с Молдовой состоится 11 июня в Кишиневе на стадионе «Зимбра». Время встречи станет известно позже.
Имена еще двух соперников будут обнародованы после подписания соответствующих контрактов.
21 марта украинская команда сыграет против Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024.
В случае победы «сине-желтые» сыграют 26 марта против победителя пары Израиль — Исландия .
17-й чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Напомним, что недавно сборная Украины узнала соперников в Лиге наций.