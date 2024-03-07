Сборная Украины проведет контрольный матч с Молдовой

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Национальная сборная Украины по футболу сыграет с Молдовой в контрольном матче.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В июне 2024 года у подопечных Сергея Реброва запланировано 3 спарринга.

Ребров проведет пресс-конференцию, где объявит список вызванных игроков

Контрольный матч с Молдовой состоится 11 июня в Кишиневе на стадионе «Зимбра». Время встречи станет известно позже.

Имена еще двух соперников будут обнародованы после подписания соответствующих контрактов.

21 марта украинская команда сыграет против Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024.

В случае победы «сине-желтые» сыграют 26 марта против победителя пары Израиль — Исландия .

17-й чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Напомним, что недавно сборная Украины узнала соперников в Лиге наций.

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champion.com.ua