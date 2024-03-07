Хэмилтон: Вмешательство Йоса не помогает Максу

Льюис Хэмилтон считает, что вмешательство Йоса Ферстаппена в неприятную ситуацию, в которой оказался руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер, не идёт на пользу его сыну Максу. Напомним, что ранее Ферстаппен-старший призвал Хорнера уйти в отставку.

«Я не в курсе всех деталей, поэтому не знаю, на чём основаны слова Йоса, но, в конце концов, он не является частью команды и высказывает своё мнение как отец, но это совершенно точно не помогает, – приводит слова Льюиса Хэмилтона издание Racingnews365. – Я не знаю, какие у Макса отношения с отцом, но очевидно, что он уже взрослый человек, чемпион мира, и может самостоятельно принимать решения.

В нашем мире, в мире гонщиков, очень легко быть введённым в заблуждение людьми, которые могут что-то нашёптывать на ухо, но они не всегда направляют вас по правильному пути.

Я не говорю, что это случай Ферстаппенов, поскольку они отлично справляются, но я знаю, что в спорте такое возможно. Я общаюсь с другими спортсменами и вижу, например, в теннисе, когда у человека нет правильного окружения, и из-за этого он принимает неверные решения, не в состоянии делать максимум возможного. Но это не случай Макса, поскольку он очень хорош.

Если дело доходит до бизнеса, то очень сложно поддерживать хорошие отношения и чтобы ваш отец оставался только отцом».

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