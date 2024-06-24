Фернандо Алонсо: Нужно меньше говорить и больше делать

На домашнем Гран При Испании Фернандо Алонсо финишировал только двенадцатым и в третий раз в четырёх гонках не заработал очки. После такого результата гонщик Aston Martin призвал свою команду меньше рассуждать о перспективах и больше работать.

«Конечно, я разочарован тем, что мы не заработали ни одного очка, но мы это заслужили, поскольку весь уик-энд у машины не было темпа, – приводит слова Фернандо Алонсо издание Racingnews365. – В гонке было очень сложно, поскольку машина сильно скользила в поворотах. В свою очередь это приводило к уничтожению шин – в итоге нам приходилось иметь дело сразу с двумя проблемами.

У нас не было темпа, и к этому добавлялась сильная деградация. В целом, гонка получилась для нас очень продолжительной. Машине не хватает прижимной силы, но прямо сейчас мы ничего не можем с этим сделать.

Но нельзя слишком сильно расстраиваться и опускать руки. Наступило время меньше говорить и больше делать, чтобы добиться большего.

Сразу после отмашки клетчатым флагом я начал думать о том, что мы по-другому можем сделать на следующем этапе в Австрии. В любом случае, предстоящая гонка ожидается такой же болезненной. Для Барселоны характерны затяжные повороты и быстрые секции, но такими же характеристиками обладает и трасса в Сильверстоуне, поэтому там тоже будет тяжело.

Нам нужно сильно обновить машину, поскольку сейчас мы не добиваемся результатов. Нужно много работать, чтобы прибавлять в каждой гонке, но делать это без лишних разговоров и чрезмерных обещаний».

Источник