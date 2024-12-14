Стелла: Мы прогрессировали с беспрецедентной быстротой

Команда McLaren была едва ли не главным триумфатором сезона, и на сегодняшней гала-церемонии FIA в Руанде её чествовали как победителя Кубка конструкторов. Конечно, в этом событии участвовали и гонщики, и руководство McLaren.

Ландо Норрис: «У меня прекрасное настроение, тем более что я люблю открывать для себя какие-то новые места, а в Руанде я раньше никогда не был. Конечно, я с удовольствием вместе с командой отмечал победу в Кубке конструкторов, и сегодня мы это продолжим.

Я давно не был на церемонии вручения наград FIA и рад участвовать в сегодняшнем событии, но ещё приятнее из-за того, что мы добились настоящего успеха, и это особое достижение.

Если говорить о ситуации в личном зачёте, то мне никогда не удавалось подобраться к Максу Ферстаппену достаточно близко. Если кому-то казалось, что у меня были какие-то шансы, то это было явное преувеличение. Но мы всё-таки пытались пока оставались какие-то шансы…»

Оскар Пиастри: «Два года назад я не мог ожидать, что сейчас буду принимать участие в FIA Gala как гонщик команды, завоевавшей Кубок конструкторов. Я надеялся, что вместе с McLaren смогу добиться каких-то успехов – ну, может быть, пару раз поднимусь на подиум. Но полагаю, что наша траектория оказалась намного быстрее, чем все мы могли ожидать – разве что за исключением Зака Брауна.

Но лично я – если вспомнить, с чего я начинал – считаю, что мы прогрессировали намного быстрее, и это было весело! Всегда веселее, если вы сражаетесь в первых рядах и выигрываете гонки. Но точно могу сказать, что два года назад я такого не ожидал!»

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Андреа Стелла проделал невероятную работу, возглавляя нашу команду. Мы с самого начала говорили, что за McLaren выступают два прекрасных гонщика, и все, кто у нас работает на трассах и на базе команды, отлично справились с поставленной задачей.

Если бы мне предложили выбрать какую-то одну команду, с которой предпочтительнее всего было бы сражаться в финале сезона, да ещё буквально до последнего круга, я бы предпочёл Ferrari. Скудерия весь сезон не давала нам расслабиться!»

Андреа Стелла, руководитель команды: «Этот сезон отличался от других во многих отношениях, ведь по его итогам McLaren добилась успеха после 26-летнего перерыва.

Нам очень долго было нечего праздновать, и мне этот сезон подарил совершенно новый опыт, но его уникальность ещё и в том, что мы прогрессировали с беспрецедентной быстротой. Если в прошлом году после двух первых гонок на нашем счету не было ни одного очка, и мы были последними в командном зачёте, то сейчас завершили сезон победителями, набрав 666 очков!»

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