Жена Овечкина рассказала об отношении мужа к популярности

Александр Овечкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» заявила, что в Москве и Вашингтоне не может спокойно гулять с мужем, а сама не стремится к публичности.

— Вы производите впечатление человека, который совсем не рвется быть в центре внимания. У вас даже своей странички в «Википедии» нет.

— Не знала об этом, никогда в голову не приходило ее искать. Не рвусь к тому, чтобы обо мне писали и говорили. Мне хватает публичности моего мужа. Я могла бы более активно вести странички в соцсетях. Но не думаю о количестве подписчиков и могу выложить фотографии в социальных сетях, только когда к этому лежит душа, а не по каким-то законам роста популярности соцсетей. Все делаю наоборот! Могу выставить сто сторис в один день, а потом полгода ничего не выставлять.

Когда мы гуляем в Москве, то не можем спокойно пройтись где бы то ни было — кто-то Сашу в любом случае узнает, попросит сфотографироваться, и куда-то идти мы будем очень долго. Так же и в Вашингтоне в выходной день не можем пойти в торговый центр, потому что кто-то обязательно узнает — и все. Поэтому ходим туда по будням. Саша к этому привык, давно понял, что это — часть работы. Люди его любят, он им благодарен за это, и если узнали, то почему бы не сфотографироваться и не расписаться.

— Как-то он маскируется перед походами по магазинам или еще куда-то? Натягивает шапку, темные очки?

— Не замечала такого.

— Александр тоже редко что-то выкладывает в соцсетях.

— Да, он спокойно к этому относится. Думаю, его любят не из-за количества фотографий и постов.

— Хотел еще уточнить, чтобы дальше журналисты писали верно, — поменяли ли вы после замужества фамилию с Шубской на Овечкину.

— Да.

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