Анчелотти — об обвинении в налоговых махинациях: Это старая история, которая длится с 2015 года. Я невиновен

Карлетто уверен в своей правоте
gianlucadimarzio
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти убеждён в своей невиновности по делу о налоговых махинациях.
"Это старая история, длящаяся с 2015 года. Прокуратура считает, что я тогда был налоговым резидентом (Испании — прим.), а я им не был. Штраф в прокуратуре я уже заплатил.
Теперь адвокат ищет решение. Я убеждён в своей невиновности, и в том, что в 2015 году я не был резидентом, как они (в прокуратуре — прим.) думают. Посмотрим, что скажет судья", — приводит слова Карло AS.
Напомним, вчера испанская прокуратура обвинила Анчелотти в хищении более миллиона евро в период своей первой каденции в "королевском" клубе с 2013 по 2015 год., за которые итальянскому специалисту может грозить четыре года и девять месяцев тюремного заключения.