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Футбол

“Мы знаем, как расшатать их сплоченную оборону”. Тренер ПСЖ настроен оптимистично перед финалом ЛЧ

"Мы знаем, как расшатать их сплоченную оборону". Тренер ПСЖ настроен оптимистично перед финалом ЛЧ

    • Луис Энрике, тренер "Пари Сен-Жермен", поделился своими ожиданиями накануне финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда встретится с итальянским "Интером".

    "Мой клуб знает, как разобрать такие команды и как расшатать их сплоченную оборону. "Интер" имеет много высококлассных игроков как в атаке, так и в обороне; именно поэтому они дошли до финала.

    Все может измениться одним ранним голом, поэтому мы должны адаптироваться и играть в финале с самого начала до конца. Я очень оптимистичен", – сказал специалист.

    Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится завтра, 31 мая, в 22:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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