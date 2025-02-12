Барселона рассматривает продажу 5 футболистов ради трансфера одного форварда, – El Nacional

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак интересует "сине-гранатовых". По информации источника, в клубе приняли решение избавиться от нескольких игроков, чтобы переход 25-летнего футболиста стал доступен.

"Блаугранас" попытаются продать Рональда Араухо, Андреаса Кристенсена, Ансу Фати, Пабло Торре и Феррана Торреса.

Исак присоединился к "сорокам" в конце лета 2022 года. В активе форварда 95 матчей во всех турнирах и 64 результативных действия. Также существенным плюсом футболиста является опыт выступлений непосредственно в Ла Лиге – 3 сезона в составе "Реал Сосьедада".

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