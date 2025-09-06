Сан-Марино – Босния: прогноз и где смотреть матч ЧМ-2026

В субботу, 6 сентября, состоится матч квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Сан-Марино и Боснии и Герцеговины. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам lechia-gdansk.pl.

Трансляция

Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени. Игру будет транслировать платформа MEGOGO.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино, долгое время считавшаяся самой слабой в Европе, неожиданно проявила себя в прошлогодней Лиге наций. В группе с Гибралтаром и Лихтенштейном команда набрала 7 очков и заняла первое место, что позволило ей подняться в дивизион C следующего сезона. Однако против более сильных соперников ситуация остается прежней: в текущей квалификации команда проиграла все четыре матча.

Босния и Герцеговина

Прошлая Лига наций стала провальной для боснийской сборной. За шесть матчей в дивизионе А команда набрала лишь 2 очка и заняла последнее место, что привело к понижению в дивизион B. Но в квалификации ЧМ-2026 ситуация резко изменилась: боснийцы обыграли Румынию, Кипр и Сан-Марино, набрав максимальные 9 очков и возглавив свою группу.

Личные встречи

Эти составы уже встречались в июне в рамках первого круга квалификации. Тогда Босния одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Интересные факты

Сан-Марино пропустило 12 голов в текущей квалификации — это третий худший показатель среди всех сборных.

В 9 из последних 10 матчей Сан-Марино первым пропускал мяч.

Босния не забивала более двух голов ни в одном из последних 10 поединков.

Прогноз

Эксперты букмекерских контор отмечают низкую результативность обеих команд. Рекомендуется ставка «тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.71.

