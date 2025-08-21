Монтеррей. Паркс победила 11-ю ракетку мира, Ружич проведет второй четвертьфинал в карьере

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 500 в Мексике
Монтеррей, Мексика • 18-23 августа • хард • $1,064,510
Действующая чемпионка: Линда Носкова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Алиша Паркс (США) – Эмма Наварро (США, 1/WC) 4:6, 6:3, 6:2
Ребекка Шрамкова (Словакия) – Лейла Фернандес (Канада, 7) 2:6, 6:3, 6:2
Диана Шнайдер (-, 3) – Камилла Рахимова (-) 7:6(3), 6:1
Элизе Мертенс (Бельгия, 5) – Донна Векич (Хорватия) 6:3, 6:3
Антония Ружич (Хорватия, Q) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 7:6(2), 2:6, 6:0
Мари Боузкова (Чехия) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 4) 6:3, 6:4
Линда Носкова (Чехия, 6) – Татьяна Мария (Германия) 6:3, 6:2
Екатерина Александрова (-, 2) – Айла Томлянович (Австралия, WC) 6:4, 6:3
Алиша Паркс (№71 WTA) одержала пятую в карьере победу над соперницей из топ-15 рейтинга, в том числе третью в этом году. Американка пятый раз сыграет в четвертьфинале турнира WTA и впервые на соревнованиях серии 500.
Антония Ружич проведет второй четвертьфинал на уровне Тура. В прошлом году хорватская теннисистка сыграла на этой стадии турнира WTA 250 в Монастире.
