Камбэк Португалии, шедевры Турции, трансферы Полесья. Главные новости за 18 июня

Чемпионат Европы продолжает радовать шикарными голами

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Евро-2024. Португалия на последних минутах дожала Чехию

Чехи весь матч провели в обороне и до предела осложнили задачу сопернику, открыв счет в контратаке во втором тайме. Времени на камбэк было не так много, но Португалия таки справилась. Победный гол забил сын звезды 90-х Сержиу Консейсау Франсишку.

Евро-2024. Турция в эпичной перестрелке одолела Грузию

Это был матч, где голевые моменты шли один за другим, и турки победили, прежде всего, благодаря лучшей реализации. Грузия атаковала хорошо, но вот забивала — не очень. Еще и пропустили третий уже в пустые ворота на последней минуте — позже это может аукнуться.

Мбаппе, вероятно, пропустит остаток группового этапа Евро

Об этом пишет Le Figaro. Килиан сломал нос в матче с Австрией, и чтобы вернуться на поле ему понадобится не только маска, но и время. По крайней мере, 7-10 дней. Польше и Нидерландам — они следующие в календаре у французов — повезло.

"Полесье" подписало Гуцуляка и грузина

Оба трансфера подтверждены официально. 26-летний Гуцуляк пришел из "Днепра-1", за который забил 9 голов в 32 матчах прошлого сезона. В то же время 22-летний Георгий Майсурадзе перебрался из тбилисского "Динамо". Он правый защитник, дважды выигрывал грузинскую лигу и провел за клуб 66 матчей (2 гола).

Костич и Влашич больше не сыграют на этом Евро

Филипп Костич получил травму в матче сербов против Англии (0:1), и это огромная потеря, он был лидером команды в отборе. В то же время Никола Влашич приехал в расположение хорватов уже с травмой, и теперь врачи констатировали, что шансов форсировать восстановление не осталось.

Прошла жеребьевка 1-го раунда квалификации ЛЧ-2024/25

А это уже напоминание, как быстро идет время — в Ньоне решили, кто с кем сыграет на старте нового розыгрыша ЛЧ. Из интересного — "Лудогорец" поедет в Грузию, "Ордабасы" Беседина и Макаренко — в Молдову, а "Пюник" Браткова и Вакуленко — в, прости господи, Беларусь.

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