Следить
Футбол

Камбэк Португалии, шедевры Турции, трансферы Полесья. Главные новости за 18 июня

Чемпионат Европы продолжает радовать шикарными голами

Камбэк Португалии, шедевры Турции, трансферы Полесья. Главные новости за 18 июня

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kevin Voigt

    • Евро-2024. Португалия на последних минутах дожала Чехию

    Чехи весь матч провели в обороне и до предела осложнили задачу сопернику, открыв счет в контратаке во втором тайме. Времени на камбэк было не так много, но Португалия таки справилась. Победный гол забил сын звезды 90-х Сержиу Консейсау Франсишку.

    Евро-2024. Турция в эпичной перестрелке одолела Грузию

    Это был матч, где голевые моменты шли один за другим, и турки победили, прежде всего, благодаря лучшей реализации. Грузия атаковала хорошо, но вот забивала — не очень. Еще и пропустили третий уже в пустые ворота на последней минуте — позже это может аукнуться.

    Мбаппе, вероятно, пропустит остаток группового этапа Евро

    Об этом пишет Le Figaro. Килиан сломал нос в матче с Австрией, и чтобы вернуться на поле ему понадобится не только маска, но и время. По крайней мере, 7-10 дней. Польше и Нидерландам — они следующие в календаре у французов — повезло.

    "Полесье" подписало Гуцуляка и грузина

    Оба трансфера подтверждены официально. 26-летний Гуцуляк пришел из "Днепра-1", за который забил 9 голов в 32 матчах прошлого сезона. В то же время 22-летний Георгий Майсурадзе перебрался из тбилисского "Динамо". Он правый защитник, дважды выигрывал грузинскую лигу и провел за клуб 66 матчей (2 гола).

    Костич и Влашич больше не сыграют на этом Евро

    Филипп Костич получил травму в матче сербов против Англии (0:1), и это огромная потеря, он был лидером команды в отборе. В то же время Никола Влашич приехал в расположение хорватов уже с травмой, и теперь врачи констатировали, что шансов форсировать восстановление не осталось.

    Прошла жеребьевка 1-го раунда квалификации ЛЧ-2024/25

    А это уже напоминание, как быстро идет время — в Ньоне решили, кто с кем сыграет на старте нового розыгрыша ЛЧ. Из интересного — "Лудогорец" поедет в Грузию, "Ордабасы" Беседина и Макаренко — в Молдову, а "Пюник" Браткова и Вакуленко — в, прости господи, Беларусь.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis