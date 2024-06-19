Хто головний претендент на титул НБА в наступному сезоні? Коефіцієнти з’явилися одразу ж після фіналу

Одразу ж після завершення фінальної серії букмекери, як це вже прийнято у США та північноамериканських спортивних лігах, одразу викотили коефіцієнти на те, хто стане чемпіоном НБА в наступному сезоні (2024/25).

Фаворитом наразі є чинний чемпіон «Бостон». Коефіцієнт на їхню перемогу і в наступному сезоні – 4,1.

Далі йде минулорічний чемпіон «Денвер» з коефіцієнтом 8,5 а також «Даллас» (10,5), «Оклахома» (10,5) та «Мілвокі» (11), який закриває топ-5.

Найменше шансів стати чемпіонами, на думку букмекерів, у «Брукліна», «Шарлотта», «Детройта», «Вашингтона» та «Портленда». Чемпіонство будь-якої з цих команд оцінюється коефіцієнтом 501.

Джерело: USA Today

Фото: Adam Glanzman/NBAE

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