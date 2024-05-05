MVP вечера стал Энтони Эдвардс, набравший 43 очка

Миннесота на выезде обыграла Денвер в первом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА — 99:106.

Тимбервулвз вырвали победу благодаря удачным действиям в концовке встречи. Долгое время на площадке команды шли на равных, однако гостям удался рывок 8:0, благодаря которому они довели матч до победы.

MVP поединка стал Энтони Эдвардс. Форвард Миннесоты набрал 43 очка и совершил 7 подборов и и 3 передачи.

Второй матч серии также пройдет на домашней площадке Наггетс 7 мая. Далее противостояние переедет в Миннесоту.

Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз — 99:106 (25:23, 19:17, 27:33, 28:33)

Счет в серии — 0:1

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